Чанов оценил вклад Акинфеева в победу ЦСКА над «Краснодаром»

Бывший вратарь сборной СССР Вячеслав Чанов высказался о вкладе голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева в победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Тренер отметил, что если вратарь сыграл «на ноль», то команда в любом случае наберёт очки, поэтому он согласен с тем мнением, что заслуга Акинфеева велика, и он в очередной раз доказал, что продолжает выступать на высоком уровне.

«Ещё до матча я считал, что если «армейцы» забьют и не будут допускать ошибки в центральной зоне, то «Краснодар» может уехать из Москвы без очков», - приводит слова Чанова Vprognoze.ru.