Ахметов — о матче с ЦСКА: «На ничью точно наиграли»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о поражении в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

По мнению футболиста, в прошедшей встрече «быки» наиграли как минимум на ничью, однако набрать очки команде помешала плохая реализация.

«Первый тайм провели не так, как хотели. Во втором лучше атаковали, были хорошие моменты. На ничью точно наиграли», — цитирует Ахметова «Чемпионат».

Также футболист отметил, что тренерский штаб «Краснодара» старается прививать своим подопечным менталитет победителя, независимо от уровня соперника.

После 13 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 28 набранных очков.