Радимов: Кордоба и Кассьерра — лучшие форварды РПЛ

Футбольный эксперт Владислав Радимов поделился комментарием о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Я думаю, что, наряду с Кассьеррой, это лучший нападающий чемпионата на данный момент. Это ключевая фигура в составе «Краснодара», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

По мнению специалиста, Кордоба определяет игру «быков», ведь у него хорошая техника и есть удар с двух ног.

В нынешнем сезоне 30-летний колумбиец принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил девять мячей и стал автором трех результативных передач.

Сегодня, 29 октября, «Краснодар» встретится с ЦСКА в рамках 13-го тура чемпионата России. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult, начало — в 19:30 по мск.