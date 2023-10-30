Алдонин: «ЦСКА по делу победил «Краснодар»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о победе «армейцев» над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, ЦСКА выглядел достойно в матче с нынешним лидером турнирной таблицы и заслуженно добился успеха.

«Я бы не сказал, что «Краснодар» как-то не очень хорошо сыграл с ЦСКА. Матч равный. Даже несмотря на потери ЦСКА обладает хорошим составом. Это тот состав, который может бороться за самые высокие места», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

В 13 турах РПЛ ЦСКА набрал 21 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице, сократив своё отставание от лидирующего «Краснодара» до семи баллов.