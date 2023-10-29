Ивич: «Второй тайм показался лучше, но мы упустили много шансов»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА.

- В первом тайме мы играли с тремя центральными защитниками. Во втором мы просили нашего крайнего защитника присоединиться к игрокам, чтобы создать группу из четырех игроков. Определенно мы не выполнили тактику, соответственно, реагировали на то, что делал соперник. Когда перед двумя центральными защитниками стоит много игроков, необходимо принимать определенные решения.

Второй тайм показался лучше, но мы упустили много шансов. У соперника также были моменты. Допустим, в первом тайме был эпизод, когда был удар, и наш вратарь не позволил мячу попасть в наши ворота. Во втором тайме после длинной подачи соперник создал хороший момент. Но это его стиль, длинные подачи позволяют создать из простых вещей эти шансы. Это ЦСКА. Когда играешь с ЦСКА у него дома, определенно не стоит ожидать, что все 90 минут получится владеть мячом, контролировать игру. У нас в первом тайме у Батчи был момент, открытая линия для удара по воротам. Также в первом тайме последние передачи не дотягивали, к сожалению, но второй тайм мы очевидно показали лучше. У нас было больше шансов.