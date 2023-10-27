Пономарёв: «Если ЦСКА сыграет вничью с «Краснодаром», это будет хорошо»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с нынешним лидером турнирной таблицы «Краснодаром».

Ветеран выразил мнение, что ничья в предстоящей встрече станет хорошим результатом для ЦСКА, так как сейчас «армейцы» испытывают серьёзные проблемы с составом.

«Мухин получил очень тяжёлую травму, сейчас отправится на лечение. Если ЦСКА сыграет вничью с «Краснодаром», это будет хорошо. В центральной зоне у «армейцев» большие потери, нападение вообще никакое. Думаю, счёт будет 0:0», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 29 октября, в Москве. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.