Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги ключевых матчей 13-го тура РПЛ.

- Победу «Динамо» над «Уралом» как оцените?

- «Динамо» должно были выиграть, особенно учитывая, что туром ранее екатеринбуржцы крупно проиграли, причем дома. А «бело-голубые» в трех последних турах пропустили всего один мяч. Поэтому я ждал победу хозяев. Игра получилась сложной, особенно в последние 15 минут. Это был какой-то тихий ужас в исполнении «Динамо».

- Тюкавин прервал безголовую серию. Ждали этого?

- Наконец-то он забил, причем головой. С его-то ростом. В этом эпизоде Тюкавин сыграл очень хорошо. Он смог обыграть высокорослых защитников «Урала». Надо отметить очень хорошую передачу с фланга. Но в целом, моментов со стороны обоих соперников было мало.

- За счет чего ЦСКА удалось прервать беспроигрышную серию «Краснодара»?

- У ЦСКА много кадровых проблем, и это не добавляет команде уверенности, но «армейцы» вышли с единственной целью – победить. В первом тайме они выглядели очень прилично. А вот второй провалили. Он полностью остался за «Краснодаром». ЦСКА сумел отстоять победу, и это большой плюс для команды.

- Считаете, что игра была больше ничейной?

- Да. Ничья была бы более справедливым итогом матча.

Елена Григорьевская