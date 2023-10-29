На радаре ЦСКА находятся два футболиста «Локомотива». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «армейцы» следят за ситуацией полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

Действующие контакты Миранчука и Жемалетдинова с «Локомотивом» рассчитаны до конца сезона 2023/2024. Если они не будут продлены, то подписать игроков следующим летом можно будет бесплатно как свободных агентов.

В воскресенье ЦСКА проведёт домашний матч 13-го тура чемпионата России против «Краснодара. Не пропустите текстовую трансляцию, которая пройдёт на страницах портала LiveResult.