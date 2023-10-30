Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в «Соколе», «Анжи», «Тереке» (ныне «Ахмат»), в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым объяснил причины поражения «Краснодара» от ЦСКА (0:1) в тринадцатом туре чемпионата России.

- Чемпионат не достиг ещё своей середины. Сейчас нет смысла переживать о том, станет «Краснодар» чемпионом или нет. Команда играет в свой футбол, и достаточно хорошо играет. Её футбол интересен для зрителей и для специалистов. Это не бей-беги. Видно, чего хочет тренер. Но, как я уже не один раз говорил, беда «Краснодара» заключается в том, что он не обладает достаточной скамейкой. Наверно, для «Краснодара» было бы лучше, чтобы сейчас можно было делать три замены по ходу матча, а не пять. Потому что трёх игроков на замену они ещё могут найти, а пятерых – нет. Об этой проблеме «Краснодара» надо говорить объективно и честно. Но это не вина тренера, что клуб не приобрёл достаточно сильных футболистов. Не знаю, по какой причине.

Ивич выдерживает свою систему игры. Кто-то говорит, что «Краснодар» уже не так играет, что тренер запутался и начал менять систему. Это неправда. Ивич в нынешних условиях не сможет поменять её, даже если захочет, потому что у него обойма только из 13-14 футболистов. Чтобы все матчи провести на одном уровне, нужна хорошая лавка. В «Спартаке» она есть, в «Зените» есть, в «Динамо» есть. А у ЦСКА и «Краснодара» её нет. Поэтому игра между ними ничего не сказала ни о слабости «Краснодара», ни о силе ЦСКА.

Сошлись два тренера – Федотов и Ивич. Каждый из них видит футбол по-своему видит. На данный момент больше повезло ЦСКА. Моё личное мнение, что если бы «Краснодар» забил, то не один гол, а больше. Если бы не Акинфеев, который выручал ЦСКА, то выиграл бы «Краснодар», имевший несколько моментов. А у ЦСКА вы помните такие моменты после гола Чалова? Я что-то не припомню. Что касается чемпионства, то ещё ничего не ясно. Я говорил и в начале сезона, и перед сезоном, что «Зениту» будет очень непросто выиграть этот чемпионат.

Шум подняли, что «Краснодар» не смог победить «Балтику». Опять же, сколько моментов тогда «Краснодар» не использовал? У него есть нападающий Кордоба, а кто может выйти вместо него и поддержать такой же уровень? Никто. Кордоба тоже человек, все устают по ходу сезона. Более того, теперь против «Краснодара» все играют по-другому и задачи ставят перед собой другие. Поэтому я не вижу ничего страшного в поражении «Краснодара». Нельзя пройти весь чемпионат без проигрышей. Ещё посмотрим, как «Зенит» сыграет дома с «Краснодаром» в пятнадцатом туре. И послушаем, что скажут после этого матча так называемые эксперты. Я не думаю, что «Зенит» будет иметь в игре с «Краснодаром» какое-то большое преимущество.