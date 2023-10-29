Игнатьев: «Краснодар» будет иметь превосходство над ЦСКА»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

По мнению специалиста, в предстоящей встрече «Краснодар» будет иметь психологическое преимущество над своим соперником, так как «армейцы» сейчас испытывают серьёзные проблемы с составом.

«ЦСКА пытается делать всё возможное, чтобы не оттолкнуть от себя болельщиков. Но им будет сложно в этом матче. «Краснодар» будет иметь пусть и незначительное, но всё‑таки превосходство, которое позволит ему укрепить свои позиции в турнирной таблице РПЛ», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 29 октября, в Москве. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Отметим, что сейчас «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая седьмых «армейцев» на 10 очков.