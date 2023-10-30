​Ахметов – о стиле «Краснодара»: «Лучше выиграть, играя не совсем красиво»

Хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов получил вопрос о том, утратила ли команда стиль под руководством Владимира Ивича.

«Каждого тренера и каждую команду запоминают результатами и титулами. Тем более «Краснодар» не брал трофеев, а этого все хотят, в том числе и для Галицкого, для города. Так что лучше выиграть, играя не совсем красиво, чем красиво, но проиграть», - цитирует Ахметова «Чемпионат».

Напомним, что в воскресенье «Краснодар» потерпел первое поражение в текущем чемпионате России. Команда Владимира Ивича проиграла в гостях у ЦСКА с минимальным счётом 0:1. После тринадцати туров «быки» располагаются на вершине турнирной таблицы, опережая второй «Зенит» на два очка.

Ближайший матч РПЛ «Краснодар» проведёт 5 ноября – против «Крыльев Советов» на своём поле.