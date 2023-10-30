Пономарёв назвал игроков ЦСКА, которые должны выполнять лидерскую роль

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв назвал футболистов «армейцев», которым необходимо выполнять лидерскую роль в раздевалке.

«Мне очень понравилась игра ЦСКА в матче с «Краснодаром», поскольку команда играла по принципу «один за всех и все за одного». Я не буквально говорю о ролях, но в таком случае выделю Акинфеева и Чалова», — рассказал Пономарёв в интервью «РБ Спорт».

Также Пономарёв отметил, что верит во Владимира Федотова, который, по мнению эксперта, способен подготовить «красно-синих» к борьбе за чемпионский титул.

Минимальная победа над «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги позволила ЦСКА подняться на пятое место в турнирной таблице с 21 очком.