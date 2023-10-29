Чалов — о победе над «Краснодаром»: «Показали, что у нас есть характер»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о победе над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Форвард, который стал автором единственного забитого мяча, отметил, что это очень важная победа для «армейцев».

«По эмоциям казалось, будто ЦСКА выиграл крупный финал? Ну нет. Просто «Краснодар» очень хорошая команда, они идут на первом месте. Мы сегодня показали, что у нас есть характер. Думаю, это самое важное», - приводит слова Чалова пресс-служба столичного клуба.

Благодаря победе подопечные Владимира Федотова поднялись на пятую строчку в турнирной таблице.