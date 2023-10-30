Балахнин считает, что «Краснодар» не выдерживает чемпионскую гонку

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о поражении «Краснодара» от ЦСКА (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Напомним, что поражение в матче с «армейцами» стало для «быков» первым в нынешнем розыгрыше чемпионата России. По мнению Балахнина, «Краснодар» не выдерживает чемпионскую гонку в психологическом плане, поэтому на месте ЦСКА могла быть любая команда.

«На данном этапе нанести первое поражение в сезоне «Краснодару» могла любая команда. Тяжело постоянно удерживать такую высокую планку и оставаться полностью сконцентрированными», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

После 13 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу и опережает пятый ЦСКА на семь очков. Преимущество «быков» над вторым «Зенитом» составляет два балла.