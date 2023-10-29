Масалитин: «Краснодар» явный фаворит матча с ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «армейцы» примут на своём поле «Краснодар».

Эксперт назвал гостей явными фаворитами предстоящей встречи, так как сейчас «красно-синие» испытывают серьёзные проблемы с составом. При этом Масалитин считает, что у ЦСКА есть шансы добиться успеха за счёт самоотдачи своих молодых футболистов.

«Явный фаворит матча — «Краснодар». У него более поставленная, прагматичная игра. У ЦСКА свои проблемы, череда травм у центральных защитников. Пускай в составе ЦСКА выйдет молодёжь, она будет хорошо мотивирована. Тогда у «армейцев» будут шансы», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 29 октября. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.