Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Краснодаром».

«Ожидания от игры тревожные у меня. Много травмированных игроков у нас. Ещё и Мухин сломался. Последствия могут быть фиговыми, скажу так. Он всё-таки молодой парень, а травма серьезная. Сможет ли заиграть потом, не знаю. Нападение у нас слабое. Ни Чалов, ни Заболотный не могут быть настоящими форвардами. Настоящий форвард должен прорываться у воротам, предлагать себя. А они ждут, что кто-то сделает работу за них.

Я скажу так. Нападение у нас плохое, а оборона работает вроде бы неплохо. Если смогут на ноль отстоять - хорошо. Вот и результат будет 0:0. А у «Краснодара» очень активное нападение. Они не уходят без гола, а защита тоже в порядке у них. Мало пропущенных совсем. Так что я считаю, что нулевая ничья - лучший результат для ЦСКА в нынешних реалиях», - сказал Пономарёв.