Наумов: «Борьбу за первое место «Краснодар» «Зениту» проиграет»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о перспективах «Краснодара» на чемпионский титул после поражения от ЦСКА.

«Краснодар» — сильный клуб, сильная команда. Но немного нестабильны они, потому что как команда, они ещё молоды. У них нет запаса прочности. Думаю, что всё-таки борьбу за первое место они «Зениту» проиграют», — рассказал Наумов в интервью «Матч ТВ».

Также эксперт отметил, что ЦСКА показал свою боевитость во встрече с «быками», проведя сильный матч с лидером турнирной таблицы.

Напомним, что «армейцы» одержали победу с минимальным счётом, поднявшись на пятое место в Российской премьер-лиге. «Краснодар» на два очка опережает «Зенит».