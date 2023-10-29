​Тарханов: «Краснодар» действует в обороне строже, чем ЦСКА»

Центральным матчем тринадцатого тура российского чемпионата станет поединок «Краснодара» с ЦСКА, и о перспективах развития событий в матче порассуждал бывший наставник «армейцев» Александр Тарханов. Он отметил фактор обороны - она, как считает Тарханов, гораздо лучше у «быков», лидирующих в турнирной таблице российского чемпионата РПЛ.

- «Краснодар» сейчас действует в обороне строже, чем ЦСКА. Этот фактор, наверное, нужно учитывать. Но «армейцы» играют этот матч на своем поле, поэтому, мне кажется, что будет ничья, - цитирует слова Александра Тарханова Rusfootball.info.