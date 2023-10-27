Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что в данный момент не должно идти речи об отставке главного тренера «армейцев» Владимира Федотова.

«Я думаю, что об этом сейчас и речи не должно идти. Молодёжь тоже имеет такие свойства, как нестабильность прежде всего. Поэтому ребята где-то похуже начали относиться к себе и к требованиям. Надо находиться внутри клуба и знать, увидеть, что там происходит. А говорить о том, что мы не добрали хороших игроков… Основные футболисты получили травмы, а заменить некем. Остаётся только варьировать состав и ставить тех людей, которые имеются», — сказал Чанов.

После 12 туров ЦСКА набрал 18 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. 29 октября в рамках 13-го тура чемпионата России команда примет «Краснодар».