Мор: «Краснодар» наиграл на ничью в матче против ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА на своём поле оказался сильнее «Краснодара» (1:0).

Эксперт отметил, что наставник столичного клуба Владимир Федотов умеет играть против сильных команд, но при этом считает, что «армейцам» повезло, ведь «быки» как минимум наиграли на ничью, так как в концовке они должны точно были точно забить хотя бы один мяч.

«Черников, Сперцян и Кривцов должны выходить в важных матчах в стартовом составе. Только форс‑мажор может заставить оставить кого‑нибудь из них на скамейке. Удивлен, что Кривцов вышел не в стартовом составе», - сказал Мор в эфире программы «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».