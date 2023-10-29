Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар»

Бывший футболист московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился ожиданиями от центрального матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб сыграет против «Краснодара».

Эксперт отметил, что «быков» можно считать фаворитами, учитывая, какими кадрами они обладают, но команды Владимира Федотова всегда являются неуступчивыми.

«Краснодар» под прессингом сегодня после вчерашней победы «Зенита», и это для них новое ощущение. Не знаю, как сложится игра, но точно будет интересно», - приводит слова Корнеева «Чемпионат».

Игра состоится сегодня, 29 октября. Начало - в 19:30 по московскому времени.