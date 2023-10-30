Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о первом поражении в чемпионате в матче 13-го тура РПЛ от ЦСКА.

- В матче с ЦСКА прервалась серия вашей команды без поражений. Наверное, непривычное ощущение - проигрывать?

- В этом сезоне – да.

- С чем связываете неудачный результат в матче с «армейцами»?

- С невезением и неудачей.

- Считаете, игра была больше ничейной?

- Она была равной. По моментам во втором тайме мы создали больше, чем в первом. А вот в первой половине игры были, конечно, недочеты. Например, пропущенный гол. У нас не получалось контролировать игру.

- Последние матчи не очень хорошо получаются у «Краснодара». С чем это связываете?

- В гостях – да. Как таковых проблем нет, просто так получается.

- Может быть, бремя лидерства давит на вашу команду, все-таки «Краснодар» непривычно долго находится на первом месте?

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- О лидерстве никто даже не думает. Ребята играют по своим силам и возможностям. За счет этого мы и идем на первом месте.

- Отрыв от «Зенита» сократился до двух очков. По вашим ощущениям, удержитесь на первой строчке до зимы?

- Будем стараться это сделать. Сейчас главное – обыграть «Крылья Советов» и «Зенит», а потом будет пауза, и можно нарабатывать что-то новое.

- То есть завершающий отрезок чемпионата, на котором вы сыграете с «Крыльями Советов» и «Зенитом», будет самым сложным в чемпионате?

- Думаю, да. Но не могу сказать, что этот отрезок будет решающим. «Зенит» тоже может потерять очки. Как мы видим, питерцы тоже играют не очень. Взять, например, их матч с «Ахматом».

- С чем связываете прорыв «Краснодара» в этом сезоне?

- Просто с работой каждого футболиста. Каждый выдает свой максимум.

- Психологически вы готовы к первому месту по итогам чемпионата?

- Думаю, готовы. Все этого хотят. Сейчас появилась такая возможность, поэтому все игроки стараются.

- Матч с ЦСКА был первой встречей после поражения в Суперфинале. Держали это в голове?

- Я не держал, потому что не играл в том матче. Я и с ЦСКА провел не так много времени на поле. Когда выходил на замену, в голове, конечно, сидело желание взять реванш. Тренер просил выровнять игру, найти возможности бить по воротам. Отчасти я не доволен своей игрой, ведь забить не получилось.

Елена Григорьевская