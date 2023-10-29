Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от турнирной интриги в РПЛ.

«Краснодар» — не двестипроцентный лидер, всё еще может измениться. Думаю, «Зенит» всё же в очередной раз станет чемпионом. Всё же уровень уверенности и исполнительское мастерство там выше. Пять очков разницы — это не очень много. Да, «Краснодар» побеждает вопреки, но не побеждает безоговорочно. На финише чемпионата я поставлю на «Зенит», я больше уверен в этом клубе. Впереди ещё немалая дистанция, клубы даже не играли между собой», — сказал Чанов.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 28 очков и игру в запасе. «Зенит» идет на второй строчке, набрав 26 баллов.