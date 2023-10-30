Защитник «Краснодара» Лукас Оласа: ЦСКА не заслуживал победы

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором «быки» на выезде уступили московскому ЦСКА (0:1), тем самым потерпев первое поражение в этом сезоне.

Игрок отметил, что матч получился напряжённым, а во втором тайме его команда полностью контролировала игру, создав много моментов, которые не удалось реализовать.

«Думаю, что результат несправедлив, ЦСКА не заслуживал победы. Да, они забили нам, но как минимум должна была быть ничья», - приводит слова Оласы «РИА Новости».

Напомним, что в следующем туре «Краснодар» сыграет против «Крыльев Советов».