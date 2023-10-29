Файзуллаев: «Лучшим был Чалов»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Странно не быть лучшим в составе ЦСКА сегодня?

- Почему? Есть другие игроки тоже, которые отдались на все 100, тот же Фёдор Чалов, который забил единственный гол и принес нам победу. Я думаю, он был лучшим.

- Вы отдали передачу ему. В чем сегодня ЦСКА «Краснодар» превзошел?

- Наверное, командным духом, мы играли до конца, чтобы сделать счастливыми наших болельщиков. Столько болельщиков пришли, чтобы поддержать нас, и мы это смогли сделать.

- Насколько были тяжелыми последние минут 20, когда «Краснодар» сильно давил?

- Последние минуты всегда тяжелые, потому что это опасно, и в то же время как-то непривычно. Но все молодцы, все отдались на все 100.

- Вы обыграли лидера чемпионата и нанесли сопернику первое поражение в ходе чемпионата. Это что-то особенное для вас?

- Мы каждый матч играем, чтобы побеждать. Сегодня мы победили, победили лидера чемпионата.

- Какое-то тактическое решение от ЦСКА было сегодня, которое помогло выиграть?

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- Мы на каждый матч готовимся по тактике, изучаем сильные и слабые стороны соперника. Но сегодня хорошо изучили, и это нам помогло.

- Вам не холодно?

- После такой жаркой игры не холодно.