Файзуллаев: «Лучшим был Чалов»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».
- Странно не быть лучшим в составе ЦСКА сегодня?
- Почему? Есть другие игроки тоже, которые отдались на все 100, тот же Фёдор Чалов, который забил единственный гол и принес нам победу. Я думаю, он был лучшим.
- Вы отдали передачу ему. В чем сегодня ЦСКА «Краснодар» превзошел?
- Наверное, командным духом, мы играли до конца, чтобы сделать счастливыми наших болельщиков. Столько болельщиков пришли, чтобы поддержать нас, и мы это смогли сделать.
- Насколько были тяжелыми последние минут 20, когда «Краснодар» сильно давил?
- Последние минуты всегда тяжелые, потому что это опасно, и в то же время как-то непривычно. Но все молодцы, все отдались на все 100.
- Вы обыграли лидера чемпионата и нанесли сопернику первое поражение в ходе чемпионата. Это что-то особенное для вас?
- Мы каждый матч играем, чтобы побеждать. Сегодня мы победили, победили лидера чемпионата.
- Какое-то тактическое решение от ЦСКА было сегодня, которое помогло выиграть?
- Мы на каждый матч готовимся по тактике, изучаем сильные и слабые стороны соперника. Но сегодня хорошо изучили, и это нам помогло.
- Вам не холодно?
- После такой жаркой игры не холодно.
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