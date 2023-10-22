Ивич — о прагматичном стиле игры «Краснодара»: «Я не тот тренер, который любит играть в уличный футбол»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после матча 12-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2) ответил на обвинения в прагматичном стиле игры своей команды.

«Мы профессионалы, нам платят за это, чтобы мы побеждали. Я не тот тренер, который любит играть в уличный футбол. Мне нравится приятный футбол, но мне нравится и побеждать. И если я не буду побеждать, мне скажут «пока-пока», — сказал Ивич на своей пресс-конференции.

Отметим, что в 12 матчах текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» забил 21 мяч и является одним из лидеров лиги по этому показателю. Прямо сейчас «быки» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая вторые «Крылья Советов» на семь очков.