ЦСКА объявил стартовый состав на матч против «Краснодара»

Московский ЦСКА объявил стартовый состав на матч 13-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». В тройке защитников сыграют Саша Зделар, Илья Агапов и Мойзес.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Зделар, Агапов, Мойзес, Гайич, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.
Запасные: Тороп, Рядно, Лукин, Набабкин, Ермаков, Кисляк, Давила, Кучаев.
Напомним, что бразильский защитник Виллиан Роша пропускает матч из-за перебора жёлтых карточек.
Поединок на «ВЭБ Арене» начнётся в 19:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
Бан пользователя