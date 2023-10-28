Набабкин назвал двух футболистов РПЛ, которые могут уехать в Европу

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, какие игроки Российской премьер-лиги могут продолжить карьеру в Европе.

Игрок отметил, что ему сложно сейчас, так как футболистов, способных отправиться в Европу, немало.

«Могу, например, назвать Чалова, Пиняева. Хотя в каждой команде можно выделить игроков, у которых есть потенциал и которые могли бы проявить себя в Европе», - приводит слова Набабкина пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что в летнее трансферное окно два футболиста РПЛ переехали в Европу: Арсен Захарян — в «Реал Сосьедад», а Далер Кузяев — во французский «Гавр».