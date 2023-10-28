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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Набабкин назвал двух футболистов РПЛ, которые могут уехать в Европу

28 Октября 2023 • 19:21 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
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Через 23 ч. 56 мин.

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал, какие игроки Российской премьер-лиги могут продолжить карьеру в Европе.

Игрок отметил, что ему сложно сейчас, так как футболистов, способных отправиться в Европу, немало.

«Могу, например, назвать Чалова, Пиняева. Хотя в каждой команде можно выделить игроков, у которых есть потенциал и которые могли бы проявить себя в Европе», - приводит слова Набабкина пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что в летнее трансферное окно два футболиста РПЛ переехали в Европу: Арсен Захарян — в «Реал Сосьедад», а Далер Кузяев — во французский «Гавр». 

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