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Брызгалов — о «Краснодаре»: «Меня не удивляет, что они сейчас лидеры РПЛ»

23 Октября 2023 • 16:09 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
29.10 19:30

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

«Краснодар» всегда был крепкой командой. В последние сезоны они шли в верхней части таблицы, отличались своим стилем. Против «Краснодара» всегда было тяжело играть. Меня не удивляет, что они сейчас лидеры РПЛ», — цитирует Брызгалова портал «РБ Спорт».

В 12 играх текущего сезона чемпионата России «Краснодар» набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице. Стоит отметить, что «быки» пока не проиграли ни одного матча.

Предстоящим соперником кубанского клуба станет ЦСКА. Игра состоится 29 октября и начнется в 19:30 по мск.

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Факел Краснодар Сергей Брызгалов
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