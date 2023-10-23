Брызгалов — о «Краснодаре»: «Меня не удивляет, что они сейчас лидеры РПЛ»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов высказался о лидерстве «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

«Краснодар» всегда был крепкой командой. В последние сезоны они шли в верхней части таблицы, отличались своим стилем. Против «Краснодара» всегда было тяжело играть. Меня не удивляет, что они сейчас лидеры РПЛ», — цитирует Брызгалова портал «РБ Спорт».

В 12 играх текущего сезона чемпионата России «Краснодар» набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице. Стоит отметить, что «быки» пока не проиграли ни одного матча.

Предстоящим соперником кубанского клуба станет ЦСКА. Игра состоится 29 октября и начнется в 19:30 по мск.