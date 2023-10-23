Алдонин: «Травма Мухина — очень ощутимая потеря для ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о травме полузащитника «армейцев» Максима Мухина.

Ранее стало известно, что 21-летний футболист получил разрыв крестообразной связки колена в матче 12-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0).

«Травма Мухина — очень ощутимая потеря для ЦСКА. Макс был многосторонним игроком — мог отыграть и в атаке, и в обороне. Эта потеря будет сказываться на игре команды», — цитирует Алдонина Metaratings.

В нынешнем сезоне Мухин провёл за ЦСКА 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 12 туров РПЛ ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков.