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Алдонин: «Травма Мухина — очень ощутимая потеря для ЦСКА»

23 Октября 2023 • 12:03 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
29.10 19:30

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о травме полузащитника «армейцев» Максима Мухина.

Ранее стало известно, что 21-летний футболист получил разрыв крестообразной связки колена в матче 12-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0).

«Травма Мухина — очень ощутимая потеря для ЦСКА. Макс был многосторонним игроком — мог отыграть и в атаке, и в обороне. Эта потеря будет сказываться на игре команды», — цитирует Алдонина Metaratings.

В нынешнем сезоне Мухин провёл за ЦСКА 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

После 12 туров РПЛ ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Алдонин Максим Мухин
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