Обляков: ЦСКА ждал тяжёлой игры с «Краснодаром»

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от победы над «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что матч получился интересным, и все отдавались на сто процентов, поэтому и удалось одержать победу.

«Когда команда выигрывает и на первом месте — у них есть уверенность. Ждали тяжёлой игры с «Краснодаром», - приводит слова Облякова «Чемпионат».

Напомним, что единственный мяч на счету нападающего Фёдора Чалова.

Благодаря победе подопечные Владимира Федотова смогли подняться на пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.