Федотов: «Соперник в конце нас все-таки немного вдавил в штрафную»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Помимо удачи и самоотдачи еще есть важные факторы. Какой был тактический план на игру?

- Мы доминировали, хорошо прессинговали и из этого имели моменты. Надо отдать должное их вратарю, было столько моментов, когда он выручил. У нас Игорь тоже сыграл мастерски, оставил свои ворота в неприкосновенности. Когда мы повели, мы уже стали действовать более компактно, в среднем блоке. Но соперник в конце нас все-таки немного вдавил в штрафную. Немножко мы не доигрывали те эпизоды, которые нужно было в быстрых атаках доиграть до логического завершения, чуть-чуть не хватало точности в передачах. Или вот такая спешка, когда Ваня сейчас убегал, нужно было еще, еще и еще.