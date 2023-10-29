Жоаозиньо: Я думаю, что «Краснодар» заберёт очки — победа или ничья

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором «быки» на выезде сыграют против московского ЦСКА.

Бразилец отметил, что матч будет тяжёлым для обеих команд, но думает, что гости смогут набрать очки.

«Краснодар» должен достичь положительного результата с ЦСКА и в других турах. Другие команды близко, поэтому нужно брать очки в Москве», - приводит слова Жоаозиньо «Чемпионат».

Напомним, что центральный матч тура начнётся в 19:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция игры пройдёт на сайте Liveresult.ru.