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Пономарёв: «Шестое место ЦСКА - это почти яма» эксклюзив

22 Октября 2023 • 20:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
29.10 19:30

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал нынешнее положение «армейцев» в турнирной таблице.

«Нужно что-то исправлять. Мы и так упустили уже многое. У нас сейчас дефицит нападающих. Мы сейчас идем на шестом месте - это плохой результат. Я даже скажу, что это почти яма. До «Краснодара» уже 10 очков. Сложно выбираться из этого положения будет. Следующая игра с «Краснодаром» как раз. Это не подарок, это будет очень сложный матч». - сказал Пономарев.

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ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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