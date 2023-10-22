Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал нынешнее положение «армейцев» в турнирной таблице.

«Нужно что-то исправлять. Мы и так упустили уже многое. У нас сейчас дефицит нападающих. Мы сейчас идем на шестом месте - это плохой результат. Я даже скажу, что это почти яма. До «Краснодара» уже 10 очков. Сложно выбираться из этого положения будет. Следующая игра с «Краснодаром» как раз. Это не подарок, это будет очень сложный матч». - сказал Пономарев.