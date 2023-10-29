Федотов рассказал, почему Давила не играл в матче против «Краснодара»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему чилийский нападающий Виктор Давила не принял участие в матче 13-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара» (1:0).

Специалист отметил, что по дороге из расположения сборной Чили форвард подхватил вирус.

«Уже переболел, но во время тренировок мы видели, что он чувствует себя не очень уверенно. В такую игру было бы проблематично его выпускать», - приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.