Тарханов: ЦСКА способен остановить «Краснодар»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о предстоящем матче 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром».

«ЦСКА сейчас точно не слабее «Краснодара». Смогут ли «армейцы» остановить «Краснодар», другой вопрос. Посмотрим, как сложится матч, но они способны на это. ЦСКА выглядит не хуже», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

После 12 туров «быки» лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 28 очков. На счету «красно-синих» 18 баллов, команда Владимира Федотова располагается на седьмой позиции.

Матч ЦСКА – «Краснодар» состоится в воскресенье, 29 октября. Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.

Отметим, что кубанский клуб пока не проигрывал в текущем розыгрыше РПЛ.