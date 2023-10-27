Валерий Овчинников: «Краснодар»? Дома ЦСКА обязан обыгрывать любую команду»

Известный тренер Валерий Овчинников высказался о предстоящем матче 13-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Краснодар».

«ЦСКА обязан обыгрывать любую команду на своем поле. Поставлю на то, что ЦСКА победит – 60% на 40%», — приводит слова Овчинникова Betonmobile.

Как считает эксперт, ЦСКА является таким же лидером чемпионата России, как и «Краснодар», поэтому игра должна быть интересной.

За 12 туров «быки» набрали 28 очков и возглавляют турнирную таблицу РПЛ, а «красно-синие» с 18 баллами располагаются на седьмой позиции.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 29 октября. Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.