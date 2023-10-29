Кади Боржес — о первом поражении в сезоне РПЛ: «Все спокойны»

Нападающий «Краснодара» Кади Боржес высказался о первом поражении команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Сегодня, 29 октября, «быки» на выезде потерпели поражение от московского ЦСКА (0:1).

Бразилец отметил, что в команде знали, что это поражение когда-нибудь должно случиться.

«Но нам нужно набраться терпения и сейчас встретиться с этими двумя командами («Крыльями Советов» и «Зенитом»), которые проводят хороший чемпионат. Мы должны сохранить свой стиль игры.

Мы чувствуем себя хорошо и уверенно, и несмотря на это поражение, все спокойны», - приводит слова Кади журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.