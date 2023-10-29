Деменко считает, что ЦСКА и «Краснодар» сыграют вничью

Экс-футболист сборной России Максим Деменко поделился комментарием о предстоящем матче ЦСКА – «Краснодар», который пройдёт в рамках 13-го тура чемпионата России.

«Краснодар» сейчас идет на первом месте, но играть в гостях у ЦСКА будет сложновато. «Быки» выглядят получше, но ЦСКА неплохая команда, хотя есть проблемы в обороне. Мне кажется, что будет ничейный результат», — приводит слова Деменко Vprognoze.

Отметим, что последняя очная встреча между командами в РПЛ прошла в мае и завершилась со счетом 0:0.

Матч ЦСКА – «Краснодар» состоится в воскресенье, 29 октября. Старт поединка запланирован на 19:30 по столичному времени. Спортивный портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.