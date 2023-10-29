Тарханов: ЦСКА просто так не отдаст игру «Краснодару»

Известный тренер Александр Тарханов высказался о предстоящей игре 13-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Сегодня фаворитов здесь нет. Равные команды, но ЦСКА пока не на своем месте находится, просто так они не отдадут игру», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

Перед стартом поединка «быки» лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий на второй строчке «Зенит» всего на два балла. «Красно-синие» находятся на седьмом месте, однако в случае успешного результата могут подняться на четвертую позицию.

Встреча ЦСКА и «Краснодара» состоится 29 октября и начнется в 19:30 по мск. Не пропустите прямую трансляцию, которую портал LiveResult проведет в текстовом формате.