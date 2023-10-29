Чалов и Акинфеев грохнули лидера: ЦСКА нанёс «Краснодару» первое поражение в чемпионате

ЦСКА и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 13-го тура РПЛ состоялся 29 октября на стадионе «ВЭБ Арена».

Центральной битвой 13-го тура стала встреча обескровленного ЦСКА и лидирующего «Краснодара». «Армейцы», и так обладающие совсем небольшим ресурсом, потеряли из-за серьёзной травмы Максима Мухина и Виллиана Рошу из-за дисквалификации. Все доступные резервы Федотов выставил в основе, из опытных игроков на скамейке запасных значились только Набабкин, Кучаева и Давила. Ивич ничем не удивил: Кордоба, Кади, Олусегун, Батчи и Сперцян вышли в старте.

«Быки» не посмотрели на статус гостевой команды, начав сильно веселее. Кади выкатывал на рывок Батчи, тот бил – через рикошет мяч забрал Акинфеев. Сперцян со штрафного классно закрутил мяч под штангу, но «армейцев» спас Кордоба в борьбе подставивший голову и направивший мяч совсем не туда. Самым классным шансом обогатился Тормена. После подачи Кади от угла поля защитник «Краснодара» бил наверняка, но Гайич вынес мяч с самой «ленточки». Навал «быков» не принёс результатов.

Под конец тайма огрызнулся и ЦСКА. После серии фланговых навесов, рикошетов и скидки Келлвена пробил с линии вратарской Чалов. Фёдор толково поймал отскок, вот только переиграть Сафонова не сумел. Вот только Чалов извлёк урок. После прострела Файзуллаева Фёдор на 11-метровой отметке прокинул Алонсо, вновь вывалился на Сафонова и в этот раз так мощно пальнул под перекладину, что у Матвея шансов не было – 1:0.

Даже гол не взбодрил «Краснодар» должным образом. ЦСКА и второй тайм начал активнее, выглядел бодрее. Спасал «быков» только Сафонов. Заброс с дуги штрафной площади последовал на Заболотного, тот скинул в центр на Чалова. Федор не стал бить с разворота, а продолжил чуть левее на свободного Агапова. Илья без сопротивления расстреливал ворота метров с 8, но Сафонов каким-то чудом среагировал. Только после часа игрового времени силы начали покидать раззадоренный ЦСКА.

Батчи на скорости прорвался по центру, обыгрался со Сперцяном и отдал пас на Эдуарда уже в штрафную площадь. Лидер «Краснодара» пробивал с разворота метров с десяти, но Акинфеев на опыте переместился и парировал. Шло время и уставший ЦСКА начал ещё и ошибки совершать. Поехала нога у Агапова на границе своей штрафной площади, последовал мгновенный перехват, пас на Кривцова на 11-метровую отметку. Свежий Никита пальнул в угол ворот, но Акинфеев прилёг на газон и отбил в сторону. Опять же на опыте.

Ещё несколько неприятных минут «Краснодар» принёс ЦСКА в концовке, Оласа даже пробил в штангу, но сравнять счёт не получилось. Впервые в этом сезоне проиграл лидер. «Зенит» же нагоняет «быков», «армейцы» поднимаются на пятую позицию.