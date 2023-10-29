Гаджиев — о матче ЦСКА - «Краснодар»: Шансов у «быков» точно не меньше, чем у «армейцев»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром».

Гаджиев отметил, что «быки» надёжно играют как дома, так и на выезде, поэтому у них точно не меньше шансов, чем у «армейцев», по этому, по его мнению, матч получится тяжёлым для обеих команд.

«Более целостной командой сейчас выглядит, конечно, «Краснодар». Хотя все команды Федотова с точки зрения организации командной игры всегда выглядят надежно. Поэтому это будет непростой матч для «Краснодара», - приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».