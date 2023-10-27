Деменко: «ЦСКА даже с проблемами даст бой «Краснодару»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором «быки» встретятся с ЦСКА.

По мнению эксперта, «армейцы», несмотря на имеющиеся проблемы с составом, способны дать бой нынешнему лидеру турнирной таблицы.

«ЦСКА может прервать череду побед «Краснодара». Да, у команды проблемы с футболистами, но Федотов — интересный тренер. ЦСКА даже с проблемами даст бой «Краснодару», — приводит слова Деменко «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 29 октября, в Москве. Начало — в 19:30 по местному времени. Отметим, что на данный момент «армейцы» отстают от «быков» на 10 очков.