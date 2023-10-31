Абаев: Акинфееву ничего уже не нужно доказывать

Бывший вратарь «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев сравнил игру Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова после матча 13-го тура РПЛ.

«Не думаю, что Акинфеев такие матчи рассматривает как какие-то дуэли. Ему ничего уже не нужно доказывать. Тут скорее Сафонову надо доказывать, что он готов не только претендовать, но и являться первым вратарём сборной», — рассказал Абаев в интервью Metaratings.ru.

По его словам, Акинфеев по-прежнему является одним из лучших вратарей России, имеющим высочайший уровень игры.

Напомним, что в очном матче между ЦСКА и «Краснодаром» Акинфееву удалось сохранить ворота «сухими». «Армейцы» выиграли с минимальным счётом и поднялись на пятое место в таблице РПЛ.