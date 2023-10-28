Валерий Овчинников назвал главных фаворитов РПЛ в борьбе за чемпионство

Известный тренер Валерий Овчинников поделился комментарием о чемпионской борьбе в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта все будет решаться в весеннем отрезке чемпионата России, после возобновления турнира можно будет оценить состояние «Краснодара» и «Зенита».

«На мой взгляд, в список фаворитов также входят «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА. Все, что угодно может случиться. Российский чемпионат непредсказуемый», — цитирует Овчинникова Betonmobile.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своем активе 28 очков (игра в запасе). На второй строчке располагается «Зенит», у которого 26 очков. Замыкают тройку «Крылья Советов», набрав 22 балла.