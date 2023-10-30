Бывший игрок «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал проигрыш «быков» в матче тринадцатого тура чемпионата России с московским ЦСКА (0:1).

- Мне кажется, игра была равная, просто «Краснодару» чуть не повезло, – сказал Шипицин. – Команды показали хороший футбол. Понятно, что ЦСКА действовал по счёту во втором тайме. По-моему, должна была быть боевая ничья.

- «Краснодар» в двух матчах набрал только одно очко.

- Мне кажется, есть какой-то спад у команды. Давление всё равно сказывается. Боязнь ошибаться и терять очки присутствует.

- «Быки» смогут продолжить борьбу за чемпионство?

- Второй круг всё покажет. Важно, как пройдут зимние сборы. Я думаю, в принципе, они не должны посыпаться, но футбол есть футбол.