Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал оценку матчу ЦСКА - «Краснодар».

- Как вам поражение «Краснодара» от ЦСКА?

- Так бывает. «Быки» имели много возможностей забить. Гайич выбил мяч практически из своих ворот. То есть больше повезло «армейцам». Они сыграли лучше и смотрелись предпочтительнее. Гости действовали более разрозненно, а ЦСКА - наоборот компактно и очень дружно. Так что его победу можно назвать заслуженной.

- Что происходит с «Краснодаром»? Команда потихоньку сдувается?

- Конечно. В итоге она займет свое нормальное место. Может, даже призовое. У «быков» есть колоссальное желание, много хороших иностранных футболистов. Особенно впереди. Но они стали зазнаваться. Легионеры вообще очень высокого о себе мнения. Их нужно ставить на место. А кому это делать? Это раньше так было, а сейчас он пошлет куда подальше, и все. Так что с ними сейчас очень тяжело работать. Поэтому «Краснодар» покатится дальше.

- «Зенит» практически полностью отыграл отставание от «Краснодара». Как вам кажется, получится у «быков» удержать первую строчку?

- Следующий матч у них с «Крыльями Советов», а потом с «Зенитом». Самарцы тоже просто так очки не отдадут. Будут сопротивляться. Не удивляюсь, если в этой встрече получится ничья. А «Зенит», мне кажется, разобьет «Краснодар» в пух и прах.

- То есть до зимней паузы в РПЛ сменится лидер?

- Да. «Краснодар» не удержит первое место даже до перерыва. Я уже не говорю о более длительном сроке.

Елена Григорьевская