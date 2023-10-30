Колосков: «Никакого кризиса у «Краснодара» нет»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре «Краснодара» в последних матчах.

Напомним, «быки», возглавляющие на данный момент турнирную таблицу РПЛ, не могут одержать победу уже в двух турах подряд. Вчера, 29 октября, команда Владимира Ивича уступила ЦСКА со счётом 0:1.

По мнению Колоскова, «быки» не заслуживали поражения во встрече с «армейцами», так как выглядели лучше своего соперника.

«ЦСКА очень сильно повезло, их много выручал Акинфеев. «Краснодар» точно не потерял шансы на чемпионство. Никакого кризиса и спада у них нет», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

На сегодняшний день преимущество «Краснодара» над вторым «Зенитом» составляет два очка. Свой следующий матч в РПЛ «быки» проведут 5 ноября против «Крыльев Советов».