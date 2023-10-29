Мойзес подвёл итоги матча против «Краснодара»

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о победе над «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что «быки» являются лидерами чемпионата России не с пустого места, ведь у них очень хорошая игровая стратегия.

«Они создали ряд моментов во втором тайме. Но если говорить про удачу, то она скорее им улыбнулась сегодня. У нас у Агапова был хороший момент, у Облякова в конце был шанс», - приводит слова Мойзеса Sport24.

Напомним, что единственный забитый мяч на счету нападающего Фёдора Чалова. Благодаря победе «армейцы» поднялись на пятую строчку в турнирной таблице.