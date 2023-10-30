Мостовой: «Краснодар» еще не выбыл из чемпионской гонки, но им будет тяжело

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил чемпионские перспективы «Краснодара» после поражения в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Я думаю, «Краснодар» еще не выбыл из чемпионской гонки, но им будет тяжело. Интрига жива, она будет до конца чемпионата. Но краснодарцы сами себе привозят проблемы, это и расстраивает», — заявил экс-игрок «Спартака» в интервью «РБ Спорт». По его мнению, подопечные Владимира Ивича дрогнули и стали терять очки, где не должны были.

Напомним, что «быки» не выиграли во втором подряд матче чемпионата. Отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до двух очков.